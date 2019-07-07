今明兩天持續受西南風影響，台灣南部有雷陣雨、中部有短暫雷陣雨，其他地區多雲，午後有局部大雨，全台氣溫大約在27至33、34度之間。天氣災害預報士賈新興指出，7/24至8/1颱風活躍期指標一直維持在6，環境非常有利颱風發展，8/1之後指標更持續增加。氣象達人彭啟明也表示，最近天氣穩定，未來2周都沒有明確的颱風生成。

賈新興在臉書PO文，更新颱風何時開始活躍。據美國cfsv2的系集預報資料，，顯示7/16之後颱風活躍期指標由負轉正，西北太平洋季風開始建立；7/21開始指標突破3，環境逐漸有利颱風生成，7/24到8/1指數一直維持在6，8/1之後指標不斷增加、維持在高檔，代表颱風將開始活躍發展，「配合季節性震盪的預測呈現乾相位，至少未來10天都還不是颱風活躍期」。

彭啟明則在臉書說，未來一、兩周都是高溫悶熱、午後有陣雨的天氣，七月中上旬西太平洋都都沒有明確颱風發展。

(中時電子報)