從軍女生全都是「女漢子」？那可就錯了！海軍志願役女兵黃采潔，投入軍旅前是外拍模特兒，擁有水汪汪大眼、姣好身材、甜美笑容，被網友封為「海軍之花」。最近她在臉書宣告「好消息」，90年次的親妹也入伍了，打趣表示黃家三姊妹正式成為「海軍三朵花」。
黃采潔（原名黃靜昀），2017年登上海軍刊物《忠義報》，照片中她穿著白色海軍制服，露出甜美笑容行舉手禮，迷倒眾人，臉書吸引破萬人追蹤。日前，她在臉書po出ig限時動態截圖，上面寫道「今天我親妹入伍了~咱們三姊妹正式成為海軍三朵花。我好為他緊張，但他感覺很開心（？」。
據悉，黃家3姊妹，85年次的大姊黃若婕，任職於海軍技術學校；87年次的黃采潔在左營軍區左支部；至於90年次的小妹黃妤舒，也於海軍新訓入伍。
有別於女子從軍的「女漢子」刻板印象，黃采潔IG上有許多外拍美照，甜美臉蛋加上姣好身材，尤其是「橫看成嶺側成峰」的渾圓雪乳，讓網友眼睛大吃冰淇淋。
(中時電子報)
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