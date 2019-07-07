108課綱8月1日起實施，強調素養導向，為此許多學校都在調整教學方式。國立新竹高商開始推動「多元閱讀」、「走讀竹塹」、「活化藝文」等系列性活動及辦理主題書展，開啟學生多元智慧視野、激發個人創意美感經驗及厚植文化創意之軟實力。

新竹高商圖書館每個月辦理主題書展，並舉辦「真人圖書館」活動，邀請畢業校友梁以寧（筆名）分享其創作的心路歷程，讓有志從事寫作的同學受益良多；另邀知名的阿卡貝拉(無伴奏合唱)人聲合唱團—「Sirens藍色警報」蒞校示範，讓嚮往朝音樂界發展之學子知其努力，了解音樂人的日常。

新竹高商也配合課程，辦理了西班牙佛朗明哥文物展、韓國傳統衣著與工藝文物展及東南亞服飾美食展，讓師生在異國文物賞玩中讀取世界文化，探索與學習。透過「讀冊」、「讀人」、「讀世界」的多元化閱讀，培養學生閱讀與理解的能力，更藉由他人經驗之分享，規劃未來生涯方向。

校方更重視學習場域之活化，不一定要在教室中、從書本上獲取知識，更應與生活事物結合、邊走踏邊閱讀，藉由「走讀竹塹」來啟發閱讀興趣與對家鄉的關懷。新竹高商帶領學生造訪都城隍廟、長和宮、鄭氏家廟、羅屋書院及吳濁流故居等地方歷史古蹟，了解地方與社區的歷史傳承與變革。

為了促進藝文美學涵養，校方圖書館設置轉角藝廊，讓同學擁有展示美學長才的個人舞臺；更透過辦理藏書票競賽、拾穗心得寫作競賽、創意詩箋競賽、英文字彙創意繪本等競賽，鼓勵學生創作，也展出傑出的藝文作品，讓學生得以觀摩學習。

新竹高商致力於提升學生閱讀能力、藝文涵養，促進在地文化認同與理解，使得美感教育的執行更具前瞻性、全才性。透過多元化閱讀、走讀竹塹、提昇藝文美感素養，給予學生多方試探的機會，養成學生的創新力、美感力與文化薪傳力。

(中時 )