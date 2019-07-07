調查局首度將「陸企採購農產品」列境外資金、影響國安蒐報重點，引發爭議。對此，前國民黨立委孫大千諷刺表示，這不但是自斷台灣農漁民的生路，更嚴重的侮辱台灣農漁民的智慧，和踐踏台灣農漁民的尊嚴，孫也直言「『綠色威權體制』的時代正式來臨！」

外傳調查局首將「陸企採購農產品」列境外資金、影響國安蒐報重點，原因在中共可能藉採購農產品為特定候選人拉抬造勢，影響選舉。對此調查局長呂文忠說，調查局確有針對特定目的境外資金，列國安蒐報重點，追查是否違法。

對此，孫大千在臉書表示「綠色威權體制」的時代正式來臨！孫提及，監察院的綠營鷹犬可公然揚言整肅過去曾經「辦綠」的檢察官，甚至聯手彈劾「辦案不符合綠營意志」的檢察官。中選會可以因為害怕影響2020年總統大選的結果，乾脆直接沒收台灣人民的公投權力。

孫指出，蔡英文接下來更打算藉著人數優勢，直接把「抹紅合法化」，進行「中共代理人」的修法，未來可以堂而皇之地，把競爭對手直接羅織罪名，打入大牢。更扯的是，連調查局也準備把「陸企採購農產品」，列為境外資金影響國安的蒐報重點。他直言，這不但是自斷台灣農漁民的生路，更嚴重的侮辱台灣農漁民的智慧，和踐踏台灣農漁民的尊嚴。

(中時電子報)