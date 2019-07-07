暑假期間，可以從事哪些好玩又具知識性的活動呢？教育部青年署與全國非營利組織及大專校院合作建置59個青年壯遊點，供15-35歲青年朋友揪團壯遊及體驗台灣在地生活及文化的樂趣，紓解課業及工作壓力、開拓人生新視野。

一位曾參與青年壯遊點活動的青年說：「對我們台北人來說，陽明山是再熟悉不過的景點了!但從來沒有機會去瞭解它的歷史與典故。在聽完在地達人介紹後，走在陽明山的小徑中，特別有感覺，想著古道承載著先民蓽路藍縷的精神及時間交織的故事，令人特別珍惜。」

台北古憶青年壯遊點的在地達人吳銀水老師，從事陽明山生態解說已有數十年經驗，透過生動活潑的講解，帶領大家認識步道旁的野生植物外，連空氣中的氣味與水中氧化鐵的色彩都能夠娓娓道來，讓人能充分感受在這城市一隅的慢活祕境。

位於台灣北部濱海公路瑞濱與水湳洞之間的「蝙蝠洞」，每年暑假期間，原棲息於南投的東亞摺翅蝠會在端午節過後，陸續飛回位於瑞芳北濱的蝙蝠洞繁衍後代，最高數量可達20萬隻!當日落時分，便可見到「萬蝠群飛」的景象。

曾參與台北蝙蝠青年壯遊點活動的青年朋友分享道：「我覺得這次的壯遊改變了我們對蝙蝠的既有想法，過去想到蝙蝠，可能會認為牠們是種不友善的動物，從來沒想過蝙蝠對人類是非常重要的，牠們會吃掉很多害蟲及蚊子，減少病蟲害的發生，更間接降低殺蟲劑的使用。」

更多青年壯遊點精彩影片，可至「壯遊體驗學習網」瀏覽，查閱活動詳細內容並踴躍報名參加！

(中時 )