沒想到今年選秀狀元「爆鞋哥」錫安威廉森只打9分鐘，就宣告他生涯首次夏季聯賽結束了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞7日報導，為了保險起見，鵜鶘官方決定錫安威廉森將因左膝輕微撞傷，缺席今年夏季聯賽剩餘賽事。

錫安威廉森才在昨天鵜鶘出戰尼克的夏季聯賽當中先發登場，光在首節就表演4次灌籃，沒想到次節就跟對方相撞，造成左膝不適提前退場治療，最後他打了9分10秒，投9中4、罰6中3，摘11分、3籃板，整體表現只算勉強及格。

不過這場狀元錫安威廉森對上探花巴雷特(也是杜克同窗鬩牆)的夏季聯賽，除了吸引超過17000人擠爆全場，更以平均收視率1.2，創下夏季聯賽單場比賽歷史新高紀錄，比起原本的收視紀錄(2017年湖人對塞爾提克)還要高出33％。

只是鵜鶘也太保護錫安威廉森了，或因當年「一眉哥」安東尼戴維斯的陰影猶存，一眉哥2012年同樣以狀元之姿加盟鵜鶘，隨後卻因各式各樣傷勢缺陣，職業生涯幾乎沒有1季保持真正健康，如今再獲爆鞋哥加盟，鵜鶘自然格外小心。

(中時電子報)