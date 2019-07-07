家住桃園的周姓女子與台中張姓女子因糾紛打官司，且張女日前遭台中檢方起訴，未料，收到起訴書的周女竟在臉書PO文，不但指控張女透過網路惡意攻擊人、還附上完全未完全遮蓋住資料的起訴書，張女憤而提出違反個資告訴，台中地院判處周女2月刑期，可易科罰金。

判決指出，26歲周姓女子與34歲張姓女子2年前發生糾紛，周女對張提出妨害名譽告訴，而張女也遭起訴，但周女接獲起訴書後，在臉書PO文指「張女士被我告，資料全被調出來，還一堆人密我說這女士在網路上隨意攻擊人」、「在法庭哭說自己有精神疾病、情緒不穩，是別人先霸凌她」。

周女PO文時不但張貼張女遭起訴的起訴書，且文件上方相關資料未遮掩，引發張女不滿，認為自己的資訊遭洩露，提出違反個資法告訴。

雖周女辯稱有塗掉張女的個資，只是不小心漏了身分證字號的部分，但法官認為，周女未經對方同意將寫有對方資料的起訴書張貼在網路上，大眾可直接或間接識別張女身分，已損害張女權益，判周女2月刑期。

(中時 )