大都會球迷要求范瓦格南重建球隊。（美聯社資料照）

近況不佳的紐約大都會又爆發了內亂，執行副總兼球隊總管范瓦格南(Brodie Van Wagenen)在前日一次球隊會議中大發雷霆，當時他們剛以2-7敗給費城人，范瓦格南氣得把椅子扔出去，對總教練米奇卡拉威(Mickey Callaway)破口大罵：「你就去出席你那個草他馬的記者會吧。」

根據《紐約郵報》獨家報導，除了大都會戰績不佳，導火線是當天迪葛朗(Jacob deGrom)先發7局僅失2分，結果後援投手砸鍋而大敗。總教練米奇之前已經因為換投風波跟記者開幹，這回他調度失當可能又激怒了總管。

范瓦格南先是感歎迪葛朗白費功夫，批評表現不力的球員，然後愈來愈生氣，最後抄起椅子砸下去，宛如電影《魔球》總管發飆的鏡頭。在場的人很訝異，因為范瓦格南平日是個好脾氣的人。

開季之前范瓦格南仍對球隊抱持希望，結果打到現在僅贏過墊底的馬林魚，落後國東龍頭勇士隊13場勝差，甚至有主場球迷舉牌抗議，點名范瓦格南要負責。憤怒的范瓦格南上個月開除了投手教練和牛棚教練，米奇的烏紗帽看似岌岌可危，不過《紐約郵報》相信米奇應該可以撐完這一季。

(中時電子報)