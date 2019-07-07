鐵路警察李承翰日前在自強號上遭刺殉職，今天（7日）台北捷運又驚傳有人持刀！據了解，今早近9時，有乘客向中正紀念堂站站務人員表示，見到一名黑衣男子疑似有持刀，站務人員立即通報捷運警察。初步並未發現可疑人士及武器，不過警方仍調閱監視器影像追查中。

據中央社報導，有民眾今天上午搭乘捷運發現一名黑衣男乘客疑似持刀，隨即於上午8時40分許向中正紀念堂站的站務人員口頭反映，捷警獲報後立即派員到場察看，但並未發現相關情事，目前正調閱監視器畫面擴大清查。

(中時電子報)