鐵警剛殉職 北捷中正紀念堂站又驚傳有人持刀！ 10:412019/07/07 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北捷運中正紀念堂站7日接獲通報有人持刀，警方追查中。（報系資料照 張立勳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鐵路警察李承翰日前在自強號上遭刺殉職，今天（7日）台北捷運又驚傳有人持刀！據了解，今早近9時，有乘客向中正紀念堂站站務人員表示，見到一名黑衣男子疑似有持刀，站務人員立即通報捷運警察。初步並未發現可疑人士及武器，不過警方仍調閱監視器影像追查中。 據中央社報導，有民眾今天上午搭乘捷運發現一名黑衣男乘客疑似持刀，隨即於上午8時40分許向中正紀念堂站的站務人員口頭反映，捷警獲報後立即派員到場察看，但並未發現相關情事，目前正調閱監視器畫面擴大清查。 (中時電子報) #警察 #捷運 #人員 #捷運警察 #站務 也許您會感興趣 推薦閱讀 警員遭刺死 交長：爭取最高撫卹 11:172019/07/04 生活 三鶯線進度超前 最快112年完工 11:262019/07/04 生活 鐵警輸血1萬8000cc殉職 嫌激動喊：有計畫的 11:302019/07/04 社會 鐵路警被刺死案 北捷警隊加強因應 15:252019/07/04 社會 捨身護全車 年輕鐵路警察李承翰殉職 04:102019/07/05 政治要聞 如果死的不是警察？她嘆台鐵悲歌 11:482019/07/05 生活 子家中縱火母報警 疑見土製汽油彈 12:202019/07/05 社會 鐵路警遭刺身亡 廣告小妹：台灣警好到讓人欺負 15:282019/07/05 娛樂 不健康的社會害死警察 04:102019/07/06 時論廣場 悼念李承翰 嘉市設大型靈堂供弔唁 20:342019/07/06 社會 社會熱門新聞 鐵警剛殉職 北捷中正紀念堂站又驚傳有人持刀！ - 社會 海軍之花大爆料 自曝升級「海軍三朵花」 - 社會 涉盜印國寶索賄 故宮「內賊」判撤職 - 社會 - 中時 英勇鐵路警察李承翰殉職 檢方證實死因 - 社會 - 中時 虎頭山掩埋場大火 狂燒1500平方公尺 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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