高雄林小姐臉書。（圖片翻拍自高雄林小姐臉書）

高雄市長韓國瑜6日號召韓粉到高雄拚觀光，不過有些反韓店家並不領情，也發起罷市活動。有一煎餅業者，特意把原價70元的香蕉煎餅，以發大財「特價」1000元販售。有韓粉至店家購買，不知何因雙方發生衝突，鬧上媒體版面。對此，高雄林小姐表示，事出必有因，不要苛責罵人的韓粉，而且很有可能那位韓粉才是被欺負的一方，希望網友提供全程畫面。而國民黨發言人洪孟楷也認為，會發生衝突，一定是事出有因。但也表示既然壁壘分明，就井水不犯河水，別讓新聞台有製造炒作的機會。

對於韓粉嗆店家的行為，高雄林小姐臉書分享一張對話圖片，只見圖片有網友留言，試圖還原真相，「關於今天駁二事件我在現場，原本是想看一堆大多綠媒一定是反韓市長的，所以停下來，然後兩位穿國旗裝的大姐，還是決定要買，有位記者還是店家女生的聲音（不確定因我站側邊）喊一份1000元買不買？大姐還是說好，要付錢時店家要她簽名罷韓的連署（不知道是不是簽了才免費），大姐才氣炸，這樣玩弄的店家，事後看有很多各台麥牌，就看有沒有剪接抹黑假新聞？現在大家都在罵那個阿姨，說她假韓粉，希望您可以幫她澄清」。

對此，高雄林小姐表示，「若網友所言為真，那麼那位大姐才是被欺負的一方…但我沒看過全程畫面，無法確認真實情況，誰有呢？請大家勿苛責大姐，或許她才是受害人…並請把這篇分享出去，免得大姐受到過多責難，也希望有拍下全程畫面的民眾能提供我們資訊」。

而洪孟楷也在政論節目《台灣最前線》表示，任何人到高雄遊玩都是拚觀光，大家也都應尊重挺韓和反韓的政治立場，但不要衝突跟挑釁。且一個銅板敲不響，事出必有因。

洪孟楷再表示，今天這個衝突是怎麼發生，那個店家也是有點故意，韓粉也就退一步，不要發生衝突。韓粉把錢留給願意拚經濟的店家，也尊重罷韓的店家，不要消費就好。雙方壁壘分明，井水不犯河水，別讓新聞台有製造炒作的機會。

洪孟楷話鋒一轉指出，罷免韓國瑜的行動，說是民間發起，但這也沒有那麼事實，很多人都可以看到罷免韓國瑜的領銜者、主導者也都是總統府秘書長陳菊任高雄市長時的官員，所以罷免韓國瑜能不能這樣做，至少要滿一年，但他們也尊重現在連署的行為。

(中時電子報)