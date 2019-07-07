暴風添威 瑞典加入英6代戰機計畫 10:452019/07/07 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國預定要在2035年讓第6代戰機「暴風」（Tempest）服役，如今瑞典將成為第一個加入研發行列的夥伴國。 據《電訊報》（The Telegraph）和「防衛部落格」（Defence Blog）報導，隨著瑞典準備宣佈，將成為英國研發第6代戰機的第一個國際夥伴，倫敦又向打造「暴風」戰機的計畫邁進了一步。 (中時電子報) #暴風 #第6代 #英國 #瑞典 #戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 厲害了！F-35 F-15 F-16雷射武器要上身 16:482019/06/02 軍事 陸高頻雷達發威 要美隱形戰機破功 09:132019/06/12 軍事 F-35過氣了! 法德6代機另闢新路 10:082019/06/23 軍事 掌握關鍵 陸6代戰機傳5年內問世 11:392019/06/26 軍事 殲8奮飛50年 秀陸艦載隱形無人機 14:482019/07/05 軍事 軍事熱門新聞 卯起來造航母！ 陸兩大船廠合體 - 軍事 殲8奮飛50年 秀陸艦載隱形無人機 - 軍事 帥爆！波音薩博合作 美空軍TX教練機EMD首飛 - 軍事 耍弄川普到最後一刻 俄7／7空運S400至土耳其 - 軍事 美航母防區外打擊利器 F／A18將裝備長程反艦導彈 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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