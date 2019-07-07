英國預定要在2035年讓第6代戰機「暴風」（Tempest）服役，如今瑞典將成為第一個加入研發行列的夥伴國。

據《電訊報》（The Telegraph）和「防衛部落格」（Defence Blog）報導，隨著瑞典準備宣佈，將成為英國研發第6代戰機的第一個國際夥伴，倫敦又向打造「暴風」戰機的計畫邁進了一步。

(中時電子報)