女星楊冪被公認是中國大陸演藝圈「四小花旦」之一，演出《仙劍奇俠傳3》、《小時代》、《三生三世十里桃花》等夯劇，讓她走紅程度扶搖直上，即使經歷離婚風波，仍沒能撼動她在演藝圈的地位，外型亮麗的楊冪不僅是男粉絲心目中的完美女神，也是眾多女粉絲羨慕、仿效的偶像，而近來她在社群網站貼出私下健身照，透過窗戶的魔鏡反射，讓楊冪真實身材現形，網友看了只有讚嘆的份。

楊冪飲食曝光，吃得非常克制，會胖才怪。(取材自楊冪微博)

女神楊冪不僅五官精緻且身材高挑纖瘦，尤其一雙鉛筆美腿讓人羨慕，她昨在微博貼出三張照片，分別是私下吃的食物跟日常健身照，她寫下：「中午這樣吃，晚上這樣吃，會胖嗎？」，照片裡楊冪的午餐約7顆普通大小的水餃，晚餐則是一份沙拉，裡頭含生菜、小番茄、水煮蛋、馬鈴薯跟酪梨等，晚上甚至沒有肉類，足見她對自己的要求頗為嚴格。

而楊冪也曝光一張日常健身照，她一身全黑貼身運動裝，在跑步機上自拍，藉由玻璃反射，可看出楊冪隨興紮起的馬尾底下，是纖瘦的手臂跟一雙大長腿，有著女孩們羨慕追求的明顯大腿縫，她的真實身材比鏡頭上更瘦幾分，如此嚴格控制飲食加上運動，讓網友無不折服，大嘆「這樣會胖才怪！」。

(中時電子報)