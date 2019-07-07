總統蔡英文2016挾著超高聲望入主總統府，民進黨也在立法院拿下多數席次，達成完全執政。蔡政府執政後兩岸關係急凍，許多政策也不得民心，導致支持度下滑。然而，今年因「撿到槍」使民調回升。對此，前民進黨立委林濁水直言「蔡英文是政壇福將第一名」，這番話也引發網友熱議。

林濁水在臉書表示，多年來，蔡英文是政壇福將第一名。他說蔡英文好人家出身，當主席對被罵暴力小英耿耿於懷，從此在價值觀上避免明確，不愛街頭運動，但她不愛的街頭運動卻搞垮了國民黨，她順勢當選總統。

林說蔡英文執政討好各方，政策總拖延不決，維持現狀成一貫立場，運用在主權議題上就是努力使民進黨去台獨化，重用像宋楚瑜這種高嗆兩岸一中的人，結果黨和自己的支持度隨台獨支持度崩潰，不料香港反送中運動卻又使她聲勢大振。「真是太有福了」，但林濁水認為，還是希望能靠明確可被信賴的價值觀和果斷的決策力，不純靠福氣，2020才更有保障。

對此，有網友認為「跟國民黨沒關係,跟年紀也沒關係,蔡英文確實沒有什麼執行力,這也難怪蔡英文支持度會隨著不同的行政院長及國際情勢起起伏伏」、「初選靠作弊，我要換蔡是全民共識，人民靠運氣不如靠自己」、「可惜最新民調蔡英文又狂輸韓國瑜10趴以上了,撿到槍也有子彈用完的時候」。但也有網友認為「並非只是靠運氣」、「這不就是做得好才有的結果嗎」、「怎不說那麼多藍綠候選人就只有蔡因為立場明確才加分？承認一個穿裙子的比那些穿褲子的老獨們有能力有這麼難嗎？」

(中時電子報)