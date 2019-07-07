新北市長侯友宜、立委柯智恩、新北市議員戴瑋姍7日上午前往湳仔溝抽水站視察。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜7日上午前往湳仔溝抽水站視察。（葉書宏攝）

國民黨總統初選民調作業將於8日至14日舉行，新北市長侯友宜今（7日）表示，擔任新北市長，把工作做好，這是自己的角色及應盡的責任，「只要把市政工作做好，民眾對侯友宜所表態的才能夠支持。」

由於汛期將至，侯友宜、立委柯智恩、新北市議員戴瑋姍7日上午前往湳仔溝抽水站、塔寮坑抽水站視察。侯友宜強調，抽水站機組關乎民眾生命財產安全，將持續辦理抽水站抽水機組更新工程，目前已投入約4.2億元，盼中央多幫忙、多給予補助。

媒體詢問8日即將登場的國民黨總統初選民調作業，侯友宜表示，目前都祝福所有參選人盡其在我，每個人都有優點，好好看待他的優點，做一個好的判斷、好的選擇，都祝福、大家一起加油。

另外，關於7日下午將登場的反鐵籠公投凱道大會師，侯友宜表示，因為還有工作要做，個人先把重心放在市政上。

水利局表示，全市82座抽水站，共有335台抽水機組，目前機組及設備皆能正常運作，但部分抽水機組從建置運轉至今逾20年，有20座抽水站、94組抽水機組須進行更新，預計10年內逐年辦理更新作業。

新北市長侯友宜、立委柯智恩、新北市議員戴瑋姍7日上午前往湳仔溝抽水站視察。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜、立委柯智恩、新北市議員戴瑋姍7日上午前往湳仔溝抽水站視察。（葉書宏攝）

(中時 )