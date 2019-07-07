假如《ESPN》記者拉夢娜爆料屬實，那麼比起暴龍，湖人才是被「可愛」里歐納德「坑」最慘球隊！拉夢娜7日透露，原本里歐納德跟湖人見面談判地點在埃爾塞貢多，卻突然改到西湖村的酒店，原因竟是方便里歐納德跟保羅喬治見面。

根據拉夢娜報導，里歐納德當時跟湖人談判，強烈要求只跟湖人老闆珍妮巴斯、總管佩林卡兩人見面，這場談判進行了兩個小時，珍妮巴斯並未利用湖人的名人優勢說服里歐納德，而是專注在籃球話題上面，且強調里歐納德如何可以奪冠。

可是當時湖人完全不知道里歐納德早就計畫好了，在結束湖人會面後，他隨即前往附近跟保羅喬治見面，更成功說服喬治跟雷霆提出交易申請，讓喬治可到快艇跟里歐納德聯手，當然這一切湖人完全被蒙在鼓裡，更自認很有機會搶到可愛。

反觀里歐納德對待前東家暴龍的態度就明顯多了，因為暴龍在跟他談判過後，就已發現里歐納德無心續留多倫多，只是暴龍高層一度以為里歐納德想去湖人，沒想到最後竟是快艇，只能說里歐納德與他的團隊心機實在太重，也太會算計了！

(中時電子報)