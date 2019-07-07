國民黨總統初選提名參選人朱立倫與郭台銘，近日對「富人稅」、「0到6歲國家養」與FTA等政策透過媒體與社群平台互槓，更傳出有棄朱保郭的說法，朱立倫7日到板樹體育館出席活動時表示，郭陣營朋友近來確實在操作，他和郭董對少子化等議題都很重視，但主張不同，他希望能夠跟郭董坐下來談，紙上談兵互相抬槓，不如面對面討論清楚。

初選民調即將開跑，棄朱保郭說法不斷傳出，朱立倫說，現在做任何操作都沒有意義，也有一些朱立倫的支持者喊「棄郭保朱」、「棄韓保朱」，大家都是隊友，明天開始，希望大家思考一下，誰能代表國民黨穩穩地贏，誰是穩定的力量，他覺得放消息沒有意義，也不該這樣做，最後階段應該秉持公平公開的態度。

朱立倫也主動提起近來他與郭台銘透過媒體與社群平台喊話一事，朱立倫指出，他和郭董對少子化都很重視，但想法不同，郭董提要國家養，他則是主張推動公托公幼公平正義大家養，財源也想法不同。

朱立倫強調，有機會可以和郭董坐下來面對面好好談，讓大家知道怎樣解決少子化的方最務實，這才比較正確，紙上談兵互相抬槓，不如面對面把這件事討論清楚。

朱立倫也說，另外針對自貿區、與FTA等議題，朱立倫長期以來都很有經驗，從最早2003年推動自由貿易港區桃園航空城到行政院推TIFA，都能交換意見。

再被問到是否有人在操作，朱立倫先問「是那個議題嗎？」，他才回答，有郭陣營的朋友在操作。

朱立倫說，7月15日結束後，大家一定要團結在一起，不管你有沒有簽公約，沒有任何一人可以違紀，沒有一個人可以脫黨。

至於下午凱道誓師，外界擔心韓粉、郭粉起衝突，朱立倫說，所有支持朱立倫朋友都是非常溫和、中道，大家都是最熱愛中華民國，國民黨要團結一致，大家都是隊友，絕對不是對手。

(中時 )