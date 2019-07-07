美國太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）的一小步絕對是人類太空史上的一大步，當年本該由美國國家航空暨太空總署（NASA）妥善保管的登月歷史性畫面卻無意間讓一名幸運兒以不到新台幣7,000元的價格標下，在人類首度登陸月球屆滿50周年之際，當年這些珍貴影像將頭一回讓大眾競標，價值上看200萬美元（約新台幣6,236萬元），等同於價值翻漲超過9千倍。

1969年阿波羅11號登陸月球、總長約2.5小時的3捲膠捲影帶將於7月20日進行拍賣，拍賣價上看6千萬台幣。

1969年美國阿波羅11號成功登陸月球，也是人類史上首度登上月球地表。睽違40年，當時第一手影像畫面即將於7月20日於紐約蘇富比拍賣會上進行競標。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，1969年阿波羅11號成功登月即將在本月20日屆滿50周年，到時蘇富比（Sotheby）將進行一項非常受矚目的拍賣活動，3捲總長共約2.5小時、紀錄人類首度登月影像的珍貴膠捲將進行競標，起標價為70萬美元（約新台幣2,182萬元），蘇富比預估，這3捲影像總競標價可能高達200萬美元。

不過這3段影像畫面進行拍賣，背後還有個更幸運的故事。1976年NASA在不知情情況下將這3捲膠捲錄影帶出清售出，當年一名NASA實習生喬治（Gary George）就在一場政府公開拍賣會上以217.77美元（約新台幣6,790元）將這3捲連同其他62捲錄影帶一起買下，喬治甚至不知道自己買到寶了。

這些年來他陸續將部分影帶轉賣給當地電視台，不過他聽從父親建議，將這3捲分別標有「阿波羅11號計畫艙外活動1、2、3捲」標籤的錄影帶留下。2009年人類登月40周年時，NASA釋出將尋找當年登陸月球影像畫面的消息，喬治在33年後才首次檢視了3捲錄影帶內容，這才發現原來自己無意間買到了稀世珍寶。

共時約2.5小時的影像紀錄下了珍貴的清晰畫面，包含阿姆斯壯踏上月球表面的第一步、他和時任美國總統的尼克森（Richard Nixon）進行星際通話，以及太空人們將美國國旗插在月球地表上的畫面。

(中時電子報)