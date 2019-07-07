原PO點了1個檸檬蝦、1個奶油蝦、1個涼筍、蛤蠣4顆，總共2250元。(翻攝自 爆怨公社)

從台灣頭到台灣尾都被當盤子？先前墾丁因為天價滷味被網友們戲稱盤子大街，現在連去基隆廟口夜市也會被當盤子。一名網友到基隆廟口吃4盤海鮮花2250元，結帳那一刻他傻眼，「現在是把人當觀光客在宰嗎？」

原PO在臉書爆怨公社表示，他跟老婆點了1個檸檬蝦、1個奶油蝦、1個涼筍，跟老闆娘大力推薦的蛤蠣4顆，1人吃2顆。總共4盤海鮮花了他2250塊錢，重點是還很難吃，蛤蜊都是沙，「干！長這麼大沒在夜市吃過這麼貴，當觀光客在宰嗎？」、「蝦子590我知道，蛤蜊1顆200、4顆就800，重點是我往下走問別攤，跟我說4顆350！」

對此，網友紛紛留言，「住基隆二十幾年 吃海產不會去廟口吃⋯」、「誇張，吃到飽的話可以吃超好」、「上面也有寫..餐廳的口味，夜市的消費！夜市是指墾丁嗎？」

但也有網友指出，「招牌上面有說每份590啊？」、「業者專門坑殺，都不問價錢的觀光客」、「墾丁大街吃魯味、士林夜市吃水果、六合夜市吃魚鰾、基隆夜市吃泰國蝦，筆記～」。

(中時電子報)