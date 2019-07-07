雲林縣愛無礙協會手搖車隊7日上午由斗南田徑場出發，前往林內同仁仁愛之家關懷長輩，立委劉建國特別連結長期支持公益的跨國企業暖心送愛，再贈8部手搖車給該協會，讓手搖車成為行動不便障友復健和運動休閒的好輔具。

劉建國偕林內鄉長張維崢等在中途迎接愛無礙手搖車隊後，一起騎乘手搖車前往林內同仁仁愛之家。

劉建國表示，雲林縣公共無障礙交通不普及，但人情味很濃厚，此次引進跨國企業暖心送愛贈送8部手搖車，期待社區的身障朋友與機構長者都能感受到社會的溫暖與關愛。

張維崢提議造訪同仁仁愛之家，讓身障朋友透過手搖車運動健身，培養運動習慣，走出戶外並結合愛無礙協會外出活動結合口琴音樂班給林內長輩一個開心的周日，張並贈送在地特產給予手搖車成員替他們加油打氣。

雲林縣愛無礙協會理事長陳明瑟感謝劉建國協助聯繫長期支持公益的跨國企業暖心送愛，該協會目前已累計獲贈18部，讓手搖車不只是身障者運動休閒的工具，更是身障者翻轉生命價值，一起走進機構、社區傳愛的重要交通工具。

雲林縣愛無礙協會總幹事陳彥廷表示，透過協會集結同儕夥伴陪伴外出，讓身心障礙者家庭得以享受戶外休閒運動及文化深度旅行之美好。

(中時 )