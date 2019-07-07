客運業面臨駕駛員人力不足問題，導致常有超時狀況發生，上月還發生阿羅哈客運翻車事故，造成3死11傷，肇事司機被查出曾連續工作7天、出勤超過12小時。有鑑於此，交通部公路總局推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，最高補助超過9萬元。第二場招募活動於昨日在高雄市監理所舉辦，成功媒合70位民眾加入。

客車駕駛擴大徵才就業安薪方案補助內容除了攬才活動外，若補職業大客車駕照駕駛訓練費用，約1萬到1萬4200元，與訓練期間生活費用，約2萬3100元，此外，任職滿半年後再另發3萬元的留才獎勵金。

公路總局表示，針對不同轉職對象取得職業大客車駕照需求，提供不同補助，小客車竟生大客車補助駕駛訓練費用最高為1萬4200元、大貨車升大客車者則補助1萬元，訓練期間生活費則比照最低工資，可補2萬3100元，為鼓勵長期留任，也特別發放留才獎勵金。

繼6月29日於中區舉辦徵才招募會，成功媒合40位民眾加入訓練行列後，公路總局昨日再於高雄市區監理所舉辦招募會，吸引超過400名民眾參加，有309人填寫資料，媒合70位民眾加入訓練，還有新住民朋友參加。

昨日招募活動共計14家客運業者參與、提供200多個駕駛員職缺，包含首場活動，目前已媒合110人加入，客運業者後續將再與填寫資料的民眾聯繫。

公路總局表示，7月到8月間，還有7場招募活動會於全台各地巡迴舉辦，未來近幾場分別在13日於台北、20日於高雄、27日於新竹；8月3日於嘉義、10日於台北等地的區監理所舉辦，現場將有客運業者設攤，說明薪資福利與辦理面試辦法，有興趣的民眾可直接電洽主辦監理所。而花東場次時間等，將再另行公佈。

(中時 )