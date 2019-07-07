台北市長柯文哲台北市長柯文哲7日上午受邀前往成功大學EMBA以「從醫生到市長之路」為題發表演講，會前他針對「蔡英文要提出中共代理人法案是否會讓兩岸交流變得更困難？」一事，先嘆了一口氣再說，不要凡事都先把人家當壞人，人家法都還沒立，就把人家貼標籤。

柯文哲強調，兩岸經貿還是要進行，只是說在維持經貿的情況下，如何與國家安全取一個平衡，過猶不及；我的態度是，不要凡事先把人家當作壞人，人家法都還沒立，就把人家貼標籤，我覺得不需要。

他還認為，兩岸關係是很困難的，由於雙方都有堅持；最慘的是，老實講我們沒有兩岸關係，只有中美對抗之下的台灣問題，我們要以小搏大很困難。像中美貿易大戰，因為中國對美國輸出金額前20名的公司，有8、9家都是台商，將近一半；昆山台商跟他說，掉了快3分之1，大家都哀哀叫。你看，中美大戰，倒楣的還是台灣。

針對蔡英文總統指柯P的「告台灣同胞書」就是「一國兩制」，柯文哲認為，此事連對方也都否認這個說法。對他來講，這已經辦了10年，不能今年不辦，就是按一個常態把它辦完。另外一點，他們也刻意去拜訪台商，解決台商的問題，也很小心地限縮在城市交流的層面，沒有故意去搞什麼簽約談判。

對於雙城論壇的直播事件，柯文哲也說，跟大陸方面交手這麼多年的經驗，他們是非常有紀律、非常嚴謹的，這是雙方溝通有誤解，原本想說會錄影存檔，但是開直播他們就嚇一跳。一般正式場合要LIVE，即時的，大家都很害怕，因為講錯話完全沒有修整的餘地，所以都是錄影比較多；通常要開即時，雙方都要有所準備，很少沒有準備就開即時的。我們的幕僚處理跟外交部處理還是不太一樣，經驗不夠，指揮系統也還有問題，回去會再改進。

(中時 )