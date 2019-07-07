◎超人氣剉冰 吸引網友朝聖

傳統剉冰也能做成網紅美食？羅東市區的冰品店「小島日和」，是近期在部落客和社群網站間爆紅的名店，原因無他，每道冰品都做的有如精緻藝術品，讓人捨不得動手，吸引網友朝聖，其中人氣口味「藍色富士山」天然爽口，最受歡迎。

◎獨特口味 打造剉冰一條街

王兆祥16年前從中華電信退休，某次在長輩的介紹下，吃到了來自高雄的陳Q古早味黑糖剉冰，剉冰獨特的口味，打動了他的心，毅然決然加盟冰店，以黑糖剉冰作為退休後的第二事業，選址永和安樂路，也意外帶動該路成為當地知名的冰品美食街。

◎日熬6小時 這碗仙草冰無敵

大門口一鍋仙草慢熬，龍潭這家「無敵仙草冰」，賣的是老闆許先生對在地產品的堅持。店內招牌正是與店名相同的無敵仙草冰，仙草打成的冰沙為基底，再放上紅豆、粉條、仙草凍等等配料，滿滿一大碗夏天吃起來消暑又滿足。

◎兩碗公冰 1碗價格2碗享受

「兩碗公冰」的剉冰，真的實質如店名，滿滿的一大碗公，份量大的嚇人，同樣價格，冰量硬是比別人多二倍，不只這樣，店內冰品堅持天然新鮮食材、堅持手作，不加任何化學材料，就是要讓客人吃得健康、吃得好吃，還要外帶第2碗，淋上店家獨家熬煮的黑糖水，冰涼解暑好滋味。

◎冰涼享受 當季水果堆滿滿

台灣水果多樣化，樣樣水果都好吃，7年級生張齊倫因為外婆喜歡吃冰，他從小也愛吃冰，與太太江靜波用當季水果整顆冷凍，凍住新鮮，再把整顆水果冰以刨冰機刨剉鋪底，上面擺上水果球，冰涼又吃得到滿滿水果新鮮原味。

◎芋見泥真好 迸出新滋味

高市忠孝夜市商圈附近，隱身一家復古老屋的日式刨冰店「有點冰」，老闆每年特地去日本「刨冰祭典」考察，依照時節更換菜單，讓消費者保有新鮮感。其中，「芋見泥真好」則是嚴選大甲芋頭打成綿密的芋泥，厚厚一層蓋在刨冰山上，光看就令人垂涎。

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(中時電子報)