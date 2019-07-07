台南市6日確診第5例本土性登革熱病例，目前5位感染者幾乎都與中西區開山里有關，台南市衛生局研判發生群聚感染，已畫出熱區，鎖定3200戶強制噴藥防疫，7日繼續大規模噴藥，但逢雨天效果可能打折。

台南市第1例本土性登革熱病患6月29日發病，來自永康區，但經常出入中西區開山里與東菜市場，第2、3、5例病患都是開山里民，第4例雖住東區，也是鄰近開山里的區域，台南市衛生局研判當地已發生群聚感染，6、7兩日大規模噴藥消毒。

台南市第1位感染者的病毒血期觀察日為7月2日，第5位感染者發燒日出現在5日，專家認為，疫情是否進入第二波，還需持續觀察，後續病例的發燒日若在12日之後，加上病例出現在熱區之外，代表第一波疫情可能失控。

針對第5例病患住處，衛生局6日已完成居住地戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除，並作化學防治，7日在開山里加強擴大戶內外化學防治作業，戶內約250戶，環保局則針對戶外做環境消毒。

台南市衛生局強調要達到百分之百的防疫，在噴藥時遇上空屋就警方蒐證後破門，無法破門就先列管，後續追蹤。但台南市近兩天都在下雨，噴藥效果勢必打折。

台南市目前確診登革熱本土病例數5例，境外移入病例數21例。衛福部疾管署南管中心表示，目前尚無第6個快篩陽性病例。

(中時 )