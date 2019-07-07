就讀台灣體育大學的游泳好手王星皓，今天凌晨在義大利拿坡里世界大學運動會游泳男子200公尺混合四式，以1分59秒87全國新猷獲得銅牌，笑納中華隊在世大運史上首面游泳獎牌。

國內不乏「泳」破全國的好手，可惜國際大賽要拚獎牌難度相當高，這次世大運總算盼到獎牌機會，王星皓200混合預賽就衝出2分01秒61順利晉級，準決賽成績縮短到2分00秒55牌分組第4、總成績第7，收下決賽門票，並改寫個人保持的全國紀錄。

王星皓(右)與金、銀牌選手合照。(大專體總提供)

連兩屆世大運都挺進游泳項目決賽的王星皓，200混合決賽在前50公尺蝶式領先，換到仰式時被對手超越，在蛙式和自由式部分努力追趕，最終成績不但讓他拿到獎牌，距離奧運參賽A標1分59秒67僅有0.2微小差距。

王星皓賽後透露，賽前跟隊友跟他說決賽就游進第6名吧，突破以往中華隊世大運最佳的第7名成績，沒想到一舉奪牌，他既訝異又開心，對於和奧運A標的微小差距，他也覺得相當可惜，認為接下來循序漸進、按照步調繼續奮鬥，有達成的希望。

王星皓補充：「也很謝謝我的爸爸兼教練王耀偉，跟國訓中心的教練一直嚴格訓練我，非常感謝他們砥礪我，很慶幸自己之前有被『操到』，比賽中游起來感覺很像他們平常訓練我的程度，我就不會有覺得累的想法。」

(中時電子報)