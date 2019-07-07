長榮航空空服員於昨日結束長達17天的罷工行動，從罷工日至昨日，共影響27萬8420人次，長榮營收損失27.8億元，旅行業也深受連累。據統計，6月台來旅客僅較去年同期增加8.68％，遠低於5月的23.5％，學者估算，觀光業者約因此損失22.4億元。旅行公會則表示，長榮針對旅行業者代墊款的賠償，首波已在5日賠付，約已受理5家旅行社。

據移民署統計，受空服員罷工與香港反送中事件影響，6月來台旅客共93萬1974人，僅較去年同期增7萬4396人，遠低於5月的103萬9758人、增加19.6萬人次，增幅由23.5％大減為8.68％。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，罷工行動共影響近28萬人，若以來回一趟14萬人、外國客佔4成推估，約影響5.6萬名國際旅客，若以每名旅客在台消費4萬試算，少了這些旅客，等於觀光業者約損失22.4億元。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁指出，日前統計各旅行社在罷工日至本月2日之間的代墊款損失，於5日提交長榮統計數字，而長榮也都很有誠意地給予答覆，首批賠付已於5日完成轉帳，蕭博仁表示，長榮5日已對5家旅行社賠付，並陸續有與業者聯繫。

蕭博仁表示，旅行業損失若包含代墊款項部分約有18億元，扣除長榮會予以賠償的代墊款則約剩上億元，他說，接下來長榮會自行與各家業者聯繫，若有狀況業者會再向公會反應，目前為止都未接到業者投訴。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，長榮航空應變計畫、善後機制動作都非常迅速，罷工消息一出，便立刻公布調動標準，航班異動也是一次公布一周狀況，相比年初華航罷工，都是今天處理明天的事情，速度過慢，當初賠償金撥款也耗費一、兩個月，長榮相較之下可說是規劃完善，也很有誠意。

(中時 )