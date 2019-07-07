麥肯錫全球研究院發布報告稱，大陸在融入世界經濟的歷程中取得長足發展，並已成為具有全球影響力的貿易大國。世界對大陸經濟的依存度有所上升。同時，大陸與世界融合的進程仍有深化空間，這也意味著巨大的機遇。麥肯錫全球研究院院長華強森稱，從中長期來說，大陸和世界的關係發生了結構性變化。

麥肯錫全球研究院編制的「大陸—世界經濟依存度指數」顯示，在貿易、科技和資本3個重點維度上，大陸對世界經濟的依存度有所降低，這表明大陸經濟正逐步轉向以內需驅動為主的增長模式。從經濟體量上看，大陸已躋身全球大國之列，但仍有進一步與世界融合的空間。

與此同時，世界對大陸經濟的依存度有所上升。研究顯示，2000年—2017年，世界對大陸經濟的綜合依存度指數從0.4逐步增長到1.2。大陸貢獻了全球制造業總產出的35％。

麥肯錫全球研究院院長華強森稱，從中長期來說，大陸和世界的關係發生了結構性變化。並稱，這份報告的內容反映了麥肯錫對大陸經濟歷史和未來中期趨勢的看法，我們對大陸經濟的未來抱有信心，大陸經濟有很強實力，而且會繼續快速增長」。

多家機構預測，2030年，大陸消費增長可能高達6萬億美元，相當於美國與西歐的總和，世界其他國家將從中獲益。在將發展重心轉向附加值更高的產業後，大陸會從新興市場經濟體進口更多勞動密集型商品、從發達經濟體進口更多優質商品，從而幫助其他經濟體創造更多就業。

報告認為，大陸能夠為解決全球共同挑戰作出更多貢獻。大陸已加大對國際機構的承諾以及融資力度，並且對代表新興市場經濟體的新機構給予大力支持。大陸與世界其他經濟體之間的技術流動增加，將催生出具有全球競爭力的解決方案，這有助於生產率的提升。

報告呼籲，世界各國可以共同思考並對全球貿易體係進行改革，提升爭端解決效率、擴大包容性，讓全球進一步分享大陸經濟開放帶來的紅利，惠澤更廣大群體。

(中時 )