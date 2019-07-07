香港示威者於7日下午發起「九龍大遊行」，因遊行的終點是高鐵西九龍站，被視為香港重要交通設施，為直通大陸的口岸。警方凌晨起已嚴陣以待，在西九龍站周圍架設「水馬陣」。今早旅客抱怨從港鐵柯士甸站前往高鐵西九站，竟然需要25分鐘，對警方安排十分不滿。部分旅客認為，港鐵此次安排太過敏感，令到遊客不便。港鐵則呼籲，乘客可考慮改乘其他跨境交通工具。

警方7日凌晨起部署在西九龍站的警力愈來愈多，除了在各站出入口附近巡邏，並架設大量比普通人更高的水馬，又召喚水車到場將這些水馬注滿水，令示威者難以輕易移動這些水馬。

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖到場了解，他指封路對旅客有一定影響，旅行團需要更改集合地點，批評「有好多地方封路」，他稱暫時目測不算混亂，旅行團已因應情況提早出門。

西九站早上6時許開始有旅客進入，先由職員核對車票及身份，再放行入內，沿著水馬陣步行到車站，也有不少旅客選擇乘計程車直接到西九站。有旅客批評警方的準備措施，認為不應從早上便封路，又表示對示威活動不滿。

港鐵解釋，因應今日在香港西九龍站附近有公眾活動進行，西九龍站附近預計有大量人流，加上西九龍站有特別安排，包括在一個指定入口讓乘客進入車站，及一個指定出口供乘客離開車站。

港鐵表示，在這情況下，為確保車站和高鐵列車服務運作暢順，票務方面亦實施上述特別安排，如有不便，希望乘客體諒。並稱，乘客可考慮改乘城際直通車、東鐵線經羅湖或落馬洲口岸前往內地，或使用其他跨境交通工具。

(中時 )