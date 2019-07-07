由海峽兩岸交流中心、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會、中華青雁和平教育基金會共同主辦的第二屆海峽兩岸青年發展論壇6日在杭州開幕。開幕式上，浙江省委書記車俊發佈了5條惠及台胞，特別是台青的措施。

一是深入開展中央「31條措施」及浙江「76條實施意見」落實年活動，確保各項惠及臺胞政策措施落地生根、開花結果。同時也將根據形勢發展，進一步加強政策研究儲備，適時推出新的惠台政策。

二是向臺灣青年提供3000個實習就業崗位，其中浙江民營企業、國有企業、金融機構和事業單位提供1200個崗位。

三是每年提供不少於1000個臺灣青年免費電商培訓名額，助力臺灣青年融入數字經濟發展。

四是推動包括浙江大學、中國美術學院等知名大學在內的浙江29所高校開放招收臺灣學生，為臺灣學生來浙就讀提供更好的條件。

五是鼓勵臺灣青年來浙創業發展，支持臺灣青年創客參與在浙江舉辦的中華設計獎、中國優秀工業設計獎、中國設計智造大獎等重要設計大賽，讓臺灣青年更好分享浙江創新發展機會。

在2018年首屆海峽兩岸青年發展論壇上，車俊發佈浙江惠台「76條實施意見」。政策實施一年來，為在浙台企節約用地成本5300多萬元（人民幣，下同），提供資金支持4300多萬元，減免稅收超億元。

(旺報 )