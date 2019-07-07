高雄市長韓國瑜6日號召韓粉到高雄拚觀光，不過有些店家也發起罷市活動。其中有家煎餅業者針對韓粉將原價70元的香蕉煎餅，推出發大財特價一份1千元，結果就有韓粉不滿衝入店內飆罵咆哮。對此，時代力量立委徐永明則表示「文革來臨，台灣民主倒退50年，韓國瑜是有責任的」，引發議論，有名網友則嗆徐「可笑！」

徐永明昨在臉書指出，沒有是非、沒有下限！一個選上市長後毫無政績，拿了數千萬補助款，就隨即投入總統大選的政治人物，為了奪權，竟煽動、濫用人民的政治熱情，實在無比自私。為維持搖搖欲墜的社會支持假象，拋市政於腦後、週週造勢，早已罪不可恕，如今假借「推觀光」名義的動員造勢，更讓港都陷入紛擾，令人痛心。

他說「韓粉」在自私政客激化下，大街飆罵人的現象，「讓人不禁懷疑這還是民主台灣嗎？」他說韓粉流竄高雄大街小巷，碰到想罷免韓國瑜的市民，就以極具攻擊性的言詞怒罵，只差沒動手。他說這荒謬現象宛如文革來臨，台灣民主直接倒退50年！從政參與選舉的目的，應該是為人民謀幸福的，若一心只想獲取更大權力，撕裂社會也在所不惜的話，真的是對不起台灣人民。這一切，韓國瑜是有責任的！

對此，網友紛紛痛批徐「你們罵別人就是民主進步，別人罵你們就是民主倒退，真可笑的認知！」、「說台灣民主倒退五十年！那你講這話豈非百年難得一見的千古罪人？」、「少來教訓韓粉，你們不會投韓的，我們也不會投你們的」、「你們才有責任」、「少刷存在感啦」。

(中時電子報)