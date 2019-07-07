就在當前NBA充斥著「抱團」潮流之際，拓荒者明星後衛利拉德偏偏不吃這套，剛跟拓荒者完成4年1.94億美元提前續約的他表示，「我相信在過去年代，喬丹絕對不會招募或嘗試找其他球星跟他一起打球，因為他們只想彼此競爭！」

「我知道如今抱團文化變很重大了，」利拉德接受《ESPN》記者佛萊戴爾訪問表示，「因為有時候教練或球團高層，都沒擁有球員這麼大的權力，如今球員關係很和諧。以前球員崇尚競爭，不像現在只要彼此熟識，就要一起打球。」

只是利拉德完全不吃這套，強調抱團並非他所要的，他只會按照自己的方式做事，「從我的個性來看，我是絕對不會去抱團的那種球員，當我看到其他人這麼做，我只會感到相當興奮，因為我可以面對全新挑戰，這一點問題都沒有。」

事實上自從利拉德在2012年第6順位被拓荒者選上，接下來7個球季都待拓荒者沒走，儘管他也有機會透過交易完成抱團，卻始終不為所動，確實在當前聯盟充斥著抱團文化之際，利拉德宛如其中「清流」，就是不想跟其他球星一樣！

(中時電子報)