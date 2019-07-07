建功嶼是距離金門本島最近的離島，退潮時可循舖排於海上，長約500公尺的石板步道往來。（李金生攝）

建功嶼的海上「牡蠣人」鳥瞰圖，左方即為豎立花崗石樁的蚵田。（縣府觀光處提供）

從延平郡王祠前的步道下海，即可前進建功嶼。（李金生攝）

從延平郡王祠遠眺建功嶼和周界海域，讓人心曠神怡。（李金生攝）

建功嶼旁還有一尊高9公尺，由「泉州白」優質花崗石雕塑而成的鄭成功塑像。（李金生攝）

建功嶼潮間帶泥灘的生態資源豐富，圖為史前「活化石」鱟。（李金生攝）

縣府在1997年接管建功嶼，闢建為離岸觀光據點。（李金生攝）

建功嶼原為陸軍W038據點，扼守浯江溪口並可瞭望大、小金門之間海面。（李金生攝）

建功嶼的〈陸軍士官長宣善海紀念碑〉，訴說一段患難與共的袍澤深情。（李金生攝）

攝影家鏡頭下的建功嶼濱海美景，讓人美不勝收。（縣府觀光處提供）

金門新10景之一，以1條長約500公尺，穿越海面的石板步道與金門本島連結，被譽為金門版「摩西分海」的建功嶼，近年來成為中外遊客絡繹走訪的特色景點。

坐落於浯江溪口的建功嶼，面積約500平方公尺，舊名珠嶼、鰲嶼和董嶼，地方相傳早年百姓將痲瘋病患棄置島上，任其自生自滅，因此又稱「痳瘋島」。國軍進駐後取「打第一仗，建第一功」之意，1960年更名建功嶼。

原為陸軍W038據點，扼守浯江溪口並可瞭望大、小金門之間海面的建功嶼，隨著國軍「精實案」裁減兵力，在1997年交由縣府接管，闢建為離岸觀光據點。

這座距離金門本島最近的離島，退潮時可循舖排於海上的石板步道往來，兩旁潮間帶泥灘有魚、蝦、貝、蟹和史前「活化石」鱟分布，海鳥成群穿梭覓食，豐富的生態資源讓遊客流連忘返。

在建功嶼出海口豎立4座高達3公尺，出自於芬蘭建築師Marco Casagrande 之手的作品「牡蠣人」（Oystermen），成為建功嶼海上地標，也是遊客爭相打卡的亮眼裝置藝術。它以一種優雅、古樸造形詮釋金門人築海為田，與大地共生息的養蚵文化，總讓遊客不禁會多看幾眼。

建功嶼旁還有一尊高9公尺，由「泉州白」優質花崗石雕塑而成的鄭成功塑像，也讓遊客隨著延平郡王遙望對岸故鄉南安，在浯江溪口潮起潮落之間，大發思古之幽情。

(中時 )