中央氣象局上午約12時30分已針對新北市、台北市、基隆市、桃園市、花蓮縣及台東縣，發布高溫警示燈號。（中央氣象局提供）

中央氣象局今（7）日表示，未來一周全台高溫炎熱，中南部地區白天可到32、33度，北部、東半部可達34至36度，特別是大台北地區、花東縱谷及台東接近大武一帶3個區域，均有機會出現36度高溫，紫外線偏高，出門須注意防曬並補充水分。下周三（10日）、周四伴隨西南風水氣增加，中南部將轉為全天均有降雨的天氣。

氣象局預報員陳建安表示，未來一周全台皆處於西南風吹拂環境中，但今、明兩天因水氣不多，只有中南部地區有斷斷續續、不定時的降雨，北部、東半部則是多雲到晴天氣，近山區才有午後雷陣雨出現。

今、明兩天氣溫偏高，低溫也有26至28度，故即使深夜亦會感到悶熱，白天中南部有32、33度，北部、東半部可到34至36度，特別是大台北地區、花東縱谷及台東大武一帶，這一周均有機會出現36度高溫。

氣象局上午約12時30分已針對北部的基隆市、新北市、桃園市、台北市，發布36度以上的高溫黃色燈號；並對東半部的台東縣發布連續3日36度以上的高溫橙色燈號，對花蓮縣發布38度以上的高溫橙色燈號。

陳建安表示，周三、周四兩天，西南風帶來的水氣增多，中南部地區降雨的範圍將會變廣，一整天都有降雨機會，有時雨勢還會變得更明顯一點；北部、東半部也將從原接近山區才有降雨，變成平地亦有降雨機會，雨勢也會較大，須特別注意。

未來一周炎熱高溫 這三區域易達36度警戒（中天新聞）

(中時 )