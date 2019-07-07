李縉穎發文。（圖片翻拍自批踢踢網站）

國民黨總統初選韓郭競爭激烈，據近來民調顯示高雄市長韓國瑜和鴻海前董事長郭台銘差距逐漸拉近，不過，現任職台北市長柯文哲幕僚，前立委李嘉進的兒子李縉穎表示，韓國瑜將在國民黨初選以9.545%的支持度大勝郭台銘！

李縉穎於批踢踢八卦版發文，開頭先表明自己身分，「大家好，我是李縉穎。對，沒錯，就是那位藍底鑲白旗的政二代、柯市府幕僚。今天想借用八卦版人氣，來說說對於國民黨初選的看法。有鑑於網路造謠與假新聞氾濫，本人秉持老闆公開透明的理念，採實名制發文。但在此特別強調，以下言論屬於我的個人看法，請勿牽拖他人」。

對於國民黨總統初選，李縉穎明白表示，「韓國瑜將在初選勝出，很高機率當選總統」！韓國瑜到底強不強？跟各位報告，很強。韓國瑜會不會贏初選？跟各位報告，大勝。

李縉穎接著表示，他可以很篤定的說，如果台灣人民沒有任何作為的話，韓國瑜會無懸念的通過國民黨初選，成為國民黨提名的總統候選人，然後有很大的機率會成為下一任中華民國的總統。韓國瑜當總統會怎樣？「我不想多說，看這篇文章你的，已早有定見」。

李縉穎想說，現實很殘酷，但請台灣人民必須接受。多數人所處的同溫層讓眾人在政治判斷上變得非常盲目，去年底九合一選舉前後的情況還歷歷在目，『國民黨不知道怎麼贏的，民進黨不知道怎麼輸的』。對於一個成功預測「2016年國民黨立委僅剩下35席；2018年8月即認定韓國瑜將贏得高雄，11月初研判將會以7-10%的差距勝出；民進黨將只剩下6-7席」的政治幕僚來說，「我覺得我有必要告訴大家，這場國民黨的初選對台灣的影響有多重要」。

李縉穎分析國民黨初選遊戲規則，他結論；對韓超級有利。採「絕對支持度、互比對比加權制」。什麼意思？算給你看。國民黨內初選五人互比的支持度如下，加權採計15%：

韓 、 郭 、 朱、 周 、 張

31.7%、28.7%、18%、1.3%、0.9%

韓在互比的得分是 31.7% x 15% ＝ 4.755%

郭在互比的得分是 28.7% x 15% ＝ 4.305%

與黨外對比（遊戲規則設定三咖嘟、納入柯）、加權採計85%：

韓 、 柯 、 蔡

35.6%、18.3%、28.3%

韓在對比的得分是 35.6% x 85% ＝ 30.26%

（只看韓的絕對支持度、完全不考慮柯、蔡的支持度）

郭 、 柯 、 蔡

24.9%、14.2%、29.1%

郭在對比的得分是 24.9% x 85% ＝ 21.165%

（只看郭的絕對支持度、完全不考慮柯、蔡的支持度）

韓加權後支持度：

4.755% + 30.26% = 35.015%

郭加權後支持度：

4.305% + 21.165% = 25.47%

所以，韓大勝郭9.545%！

李縉穎表示，不幸的是，以上數字就是現在的狀況，這是他自己在7/3-4號兩天，請他朋友委託民調公司做的結果。他再強調一次，這個數字就是現在「市話民調」的數據。如果沒有經過年齡加權，韓的支持度還更高！

李縉穎指出，當然有人會納悶，這個數字太扯，真的是這樣嘛？會不會是假民調？他要告訴大家，這個是民調初選期間與前後很常出現的「樣本偏誤」現象。民調就是一個接電話的遊戲！誰的支持者接的電話多、誰的支持者比較有耐心聽完電訪內容，那個候選人就可以得到更高的支持度。

李縉穎認為韓粉的團結度、動員力量相較於其他候選人，當然「樣本偏誤」現象會非常明顯，結果就是其他國民黨候選人以及柯、蔡的支持度都被大幅擠壓。現在距初選沒幾天了，這是合理的趨勢，等到下週初選期間，這個現象只會增強不會變弱。合理嘛？公平嘛？抱歉，很公平，這就是遊戲規則。再說一次，民調本來就是個比動員的接電話遊戲！

(中時電子報)