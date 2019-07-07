近期在亞洲颳起韓片旋風的《寄生上流》是韓國史上第一座拿下坎城影城金棕櫚獎的得獎片，在台更已突破2300萬票房，沒想到近期有網友進戲院觀影，卻意外買到另一部18禁日本電影《寄生「下」流》，讓她看了五分鍾趕緊衝出來，才發現電影票上就是寫著《寄生下流》。

網友去看坎城影城金棕櫚獎的得獎片《寄生上流》，沒想到卻買成18禁日片《寄生下流》。（圖／翻攝自臉書）

一名網友原想進電影院觀看近期熱門的韓片《寄生上流》，沒想到進去發現原本應該講韓文的電影，怎麼在講日文，而且劇情也和當初看得預告大不相同，看了五分鐘後前排一位看起來很肉慾的阿姨突然轉頭對他們笑了笑說，「這個有兩部，一個是韓語一個是日語，然後日語的是A片」，網友衝出影廳才赫然發現自己的電影票上就是寫著《寄生下流》，氣得衝到櫃檯理論。

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事實上，《寄生下流》是部三年前就上映過的日本電影，片商搭上《寄生上流》的風潮重新上映，沒想到真的有消費者因此觀看，其劇情是在描述母女身體互換後，媽媽面對再次年輕的肉體，決定好好再勇敢愛一次的故事。和韓國片《寄生上流》大不相同。

電影院業者則表示，出現這樣的情況應該是消費者看錯片名與時刻表，再加上售票人員出票後再次確認時間與片名時沒有注意聽，才會發生這樣的狀況，開演撕票後就不能退票了。

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(中時電子報)