以網路直播賣活體水產聞名的「瓏豐水產」6日驚傳疑似欠下8000多萬債務卻惡性倒閉，業者關閉電話與臉書粉絲頁，位在安平區與安南區的兩家餐廳遭一度遭黑衣人包圍，但兩區警方皆稱未接獲鬧事報案。

「瓏豐水產」公司以出售高級水產漁獲為主，包括龍蝦、鮪魚、帝王蟹等，在安南區與安平區都開設水產餐廳，也當盤商賣漁獲給下游。

業者經常在臉書開直播賣水產品，擁有數千名粉絲上線觀看，線上拍賣的業績達上百萬，全盛時期也幫台南市漁會賣水產品。

近日傳出業者疑似欠下8000多萬債務惡性倒閉，廠商催討不到貨款，憤怒將此事上傳網路，並有不甘心的廠商6日下午找黑衣人包圍餐廳。

「瓏豐水產」的臉書粉絲頁最近都沒有直播，近日更發現臉書已關閉，廠商無法聯繫上蔡姓負責人出面說明。

台南市第3、4警分局稱6日並未接獲有黑道包圍餐廳的線報，晚間派員查看也空無一人，業者設在安平區的辦公室早在半年前悄悄移走。

直播賣高級海產 「瓏豐水產」驚傳惡性倒閉（中天新聞）

(中時 )