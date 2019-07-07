台中老農遭槍擊 警速逮中年男嫌 13:162019/07/07 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張姓老農在大甲溪豐原段堤防農路遭陌生人槍擊受傷，警方連夜追查，逮捕犯罪嫌疑重大的中年男子，目前正在偵訊中。（王文吉攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 槍擊老農的歹徒找到了！台中64歲張姓老農6日上午10時許在大甲溪豐原段堤防旁遭槍擊受傷，嫌犯開槍後隨即騎車揚長而去。由於案發地處偏僻，方圓2公里都沒有監視器，警方擴大調閱附近路口監視器，連夜過濾追查，查出涉案黑色機車車牌，今日中午12時左右逮捕犯罪嫌疑重大的中年男子，目前正在偵訊，釐清犯案動機，下午2點半將對外說明。 (中時 ) #老農 #槍擊 #監視器 #逮捕 #中年 也許您會感興趣 推薦閱讀 中年被裁員、勞保中斷太可惜 勞保局：可申請裁減資遣加保 15:012019/07/03 財經 家犬破壞農作物 狠心農竟施酷刑拖行致死 17:172019/07/04 社會 暴力衝擊港立法會 警方逮捕13人 04:092019/07/05 話題觀察 日7-11手機支付軟體疑遭犯罪盜用 日逮捕2名陸嫌 09:552019/07/05 國際 《科技》家用監視系統剛性需求，引領智慧家庭往付費訂閱發展 15:572019/07/05 財經 衰農趕送濕穀被騎士攔車 疑遭毒蟲槍擊中彈送醫 17:382019/07/06 社會 老農運穀 疑遭毒蟲攔車槍擊送醫 04:092019/07/07 地方新聞 北捷驚現黑衣男持刀？捷警：是摺扇 10:412019/07/07 社會 社會熱門新聞 台中老農遭槍擊 警逮捕中年男嫌犯 - 社會 - 中時 涉盜印國寶索賄 故宮「內賊」判撤職 - 社會 - 中時 英勇鐵路警察李承翰殉職 檢方證實死因 - 社會 - 中時 撿手機惹禍？ 小貨車衝捷運站口撞死婦人 - 社會 直播賣高級海產 「瓏豐水產」驚傳惡性倒閉 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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