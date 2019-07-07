槍擊老農的歹徒找到了！台中64歲張姓老農6日上午10時許在大甲溪豐原段堤防旁遭槍擊受傷，嫌犯開槍後隨即騎車揚長而去。由於案發地處偏僻，方圓2公里都沒有監視器，警方擴大調閱附近路口監視器，連夜過濾追查，查出涉案黑色機車車牌，今日中午12時左右逮捕犯罪嫌疑重大的中年男子，目前正在偵訊，釐清犯案動機，下午2點半將對外說明。

(中時 )