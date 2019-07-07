古裝劇《陳情令》播出首週網路點擊量超過5億，是大陸近期夯劇，該劇由新一代高流量鮮肉肖戰與王一博主演，2人古裝扮相超高顏值，被封為「2019古裝男神」。劇中兄弟情深，肖戰調皮逗趣有如劇中角色，王一博典雅端正，2人個性反差萌，集集互動撒糖，圈粉無數，螢幕前的觀眾看得是充滿粉紅泡泡，太過撩人，網友腦補組「忘羨」CP直說，「老阿姨的腐女心都被勾起」，甚至組起「博君一肖」後援會，追劇嗑CP大呼「不給糖就搗蛋」。

肖戰（中右）與王一博（中左）在《陳情令》個性反差萌。（WeTV提供）

肖戰與王一博主演的《陳情令》討論度居高不下，兩人皆演而優則歌，同樣是男團出身，其中王一博更曾與陳喬恩演出《人間至味是清歡》，也曾在選秀節目《創造101》擔任舞蹈老師，肖戰與王一博戲裡外互動掀起觀眾腐女心。日前卻爆出兩人長達9分鐘對話的影片，互嗆對方軋戲、軋綜藝，2人以天氣太熱作為話題，結果卻演變成明暗互嗆。

肖戰被封是2019古裝男神之一。

王一博指肖戰軋戲，肖戰則反擊算一算通告單，2人誰待在劇組時間最久？又指王一博頻繁地錄綜藝，21歲的王一博反擊肖戰年紀大他6歲，卻老是欺負他，唇槍舌戰好比宮鬥現場，網友直呼，「短短9分鐘影片比50集戲劇還要精彩，好像在看宮心計」。

肖戰（左）與王一博兩人在《陳情令》網友腦補是「忘羨CP」。

但也有網友認為「打是情罵是愛」，另外一個曝光的花絮中，肖戰與王一博在片場打鬧，王一博下手狠，卻一下都沒打中肖戰，反而是挨了肖戰3拳，雖然挨打，最後還是勾手合照，讓網友大呼可愛，覺得2人只是好友間打鬧罷了。

戲裡互動很有愛。

《陳情令》最大看點是肖戰與王一博的互動，該劇以五大家族為背景，描述肖戰飾演的魏無羨與王一博出演的藍忘機相遇斬妖除魔的故事，肖戰劇中個性活潑調皮，王一博戲裡卻是「省話一哥」，網友細數他每集台詞，甚至有些集數不超過10句，兩人互動反差，讓該劇掀起CP熱。WeTV《陳情令》每週一至三晚上八點獨播。

(中時 )