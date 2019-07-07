(翻攝自「爆廢公社二館」 )

定期健檢真的有用！一名女網友日前陪朋友看婦產科，剛好她有尿道炎問題就一起看診，也順便照超音波檢查子宮。結果右邊的卵巢超音波完全照不到，從胸下、肚子到右骨盆都黑的，轉往大醫院檢查發現，腹部長了一顆長達30公分、8公斤重的腫瘤，驚呼「等於我有個雙胞胎還了五、六年」，切掉後腰圍少掉20公分以上，瞬間變瘦！

原PO在臉書「爆廢公社二館」解釋，她6/29報告出來時，一個30、26、6公分的腫瘤長在肚子裡，將近一顆小西瓜的大小；7/1腹腔鏡手術後，拿出一顆近8公斤重的腫瘤，「然後我一個賺到，一堆裙子、褲子鬆到無法穿。腰圍少了20幾公分，得重新買衣服啦！」

對此網友們看了嚇到，「平白無故當了小腹婆這麼多年」、「如果破了就會腹膜炎，會有生命危險的」、「有這篇讓沒病的胖子都要衝一波了，有夢最美！」、「好詭異的感覺，以為自己是胖 結果不是，一直都誤會肉肉了」。

還有人傻眼「腫瘤長這麼大，難道之前都沒有感覺到異狀或不舒服嗎？」，原PO回答「腫瘤是良性的，完全沒感覺！」

(中時電子報)