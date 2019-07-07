長達兩個月的暑假來臨，據統計指出，18歲至21歲是機車交通事故死傷主要族群，且交通事故件事皆在每年8月起開始飆升。交通部呼籲，年輕學子可報名機車駕訓班，培養完整防禦與安全駕駛觀念，為鼓勵報名，公路總局也祭出補助，至11月22日前為止，參加3天的駕訓班並考取駕照者，可得1000訓練費，名額共8000人。

機車考照不像汽車，不須先上完駕訓班就可考照，多數人只是在路口或監理所等處自我學習，法規內容也是自行上網或買書閱讀，僅約1％騎士會自行報考機車駕訓班。因此台灣不但機車族多，肇事率居高不下，去年因機車車禍死亡者更占車禍總數6成。

交通部統計顯示，在2011年至2018年間，每十萬人機車騎士與乘客死亡受傷年齡分佈，以18歲至21歲族群為最多，最高達8000人，而18歲到24歲的機車交通事故件數，則是在每年8月開始飆升，與暑假時間吻合。

為鼓勵騎士報考駕訓班，自今年4月16日起至11月22日間，只要報考3天、16小時的機車駕訓班，並考取駕照後，就可領取1000元補助，等於考生只要負擔1800元到2700元的學費就可完訓，補助名額限8000人。

公路總局指出，機車駕訓班會讓考生實際上路了解路況，課程包括6小時的學科與10小時的術科，學科部分包括防禦駕駛、駕駛道德、法規認識；術科則是認識紅綠燈、平交道、變換車道等。另外為確認考生確實上課完畢，駕訓班將在機車上安裝錄影設備，以驗證身份。

(中時 )