八大新戲《一起幹大事》中飾演一家人的李㼈、苗可麗、邱宇辰，今（7）日帶領劇中的新秀演員賴雅琪、楊騰、許巧薇、邱九儒前往台南、高雄為戲宣傳，快閃與粉絲見面。

台南水仙宮市場掃街。八大提供

由於戲裡的主場景設定在菜市場，今到台南的第一站就到永樂市場和水仙宮市場，熟悉的氛圍讓演員群直呼像是回到拍戲現場的感覺，熱情的商家老闆看到李㼈等人出現在眼前，放下手邊工作，爭相拍照握手，甚至還送上鳳梨，預祝收視旺旺，苗可麗美魔女的魅力也橫掃台南鄉親目光，大讚本人好漂亮，更有日本來的櫻花妹一眼就被邱宇辰電到，努力用不流利的中文幫忙宣傳。

台南水仙宮市場掃街。

苗可麗透露，很期待能沿街跟大家介紹這部好戲，打趣說：「就怕大家只愛小鮮肉啦。」還因此想起過去曾為粉絲簽名，卻意外被怒視回應的難忘經驗。 苗可麗描述那天她要去電視台錄影，碰巧在門口遇到一位粉絲，「她當時拿了一張紙給我，接著彎腰把背對著我，我自然而然的在她的背簽了大大的名字，心想她一定覺得自己很幸運」。

台南水仙宮市場掃街，(左起) 楊騰、邱宇辰、許巧薇、賴雅琪、邱九儒、李㼈、苗可麗。

簽完名後，苗可麗拿著紙，問粉絲：「那妳給我的紙要做什麼呢？」對方看著紙，一臉疑惑反問：「妳簽在哪裡？」苗可麗笑回：「我簽在妳的衣服上啊！」殊不知粉絲瞬間驚訝變臉，氣沖沖的跺腳離開，「我那時拿著那張寂寞的紙，莫名其妙的想著『我做錯了什麼嗎』」？事後回神才明白，粉絲是想用背給她當桌子，以便在紙上簽名啦。

擔任《一起幹大事》男主角的邱宇辰為戲掃街，他表示很開心，很像一群朋友出去玩的感覺。邱宇辰因為出道早，有些從以前就跟著他的粉絲，現在都已經結婚生子了，「所以我等於是看她們從單身到有男朋友，然後結婚有小孩，這種感覺很特別，就很像我們陪伴粉絲一起長大的感覺。」

四位年輕的新演員對於即將和觀眾近距離見面感到興奮，來自南台灣的賴雅琪，對於能到台南、高雄宣傳特別有感，她開心說：「會有一種要帶著作品要回去和親朋好友分享。」除了早已廣邀親友到場助陣，昨晚睡前還先抬腿，為今日的掃街做好充足的準備。

楊騰特別早起按摩小臉消水腫，還希望能機會買名產帶回台北送給姊姊；劇中的甜姊兒許巧薇則透露最近都在鏡子前練習微笑，努力為自己打氣！戲裡熱愛健身的邱九儒也把握時間重訓健身。《一起幹大事》將自7月9日起，週一至週五晚間九點在八大綜合台播出。

(中時 )