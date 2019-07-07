動過外科重大手術的患者都有過這樣的經驗，不是因術前禁食餓到併軌，就是術後在恢復室冷到皮皮顫，為改善手術病患飢寒交迫的不適，國泰醫院率全台之先全程推動術後加速康復療程，運用團隊整合全方位照護模式，讓病人術後不再感到又餓又冷又痛又想吐，可提早2到3天進食及下床活動。

58歲施女士2年前因椎間盤突出，動過腰椎手術，術後痛不欲生的感覺，讓她對動手術印象不佳，不料去年因健檢意外發現罹患大腸癌1期，卻因過往手術經歷讓她卻步，醫療團隊考量病人需求，建議病人接受「術後加速康復療程(怡樂適療程)」，術後病人疼痛感大幅降低，也沒有出現噁心、嘔吐等麻醉藥副作用不適，且術後當天就能喝水，隔天就能下床，不像一般大腸癌手術病人得等3至4天排氣後才能喝水，5天後才能下床，讓病人直呼「太神奇」。

國泰醫院麻醉科主治醫師郭書麟表示，術後加速康復療程(Enhanced Recovery After Surgery, ERAS)是一種創新的整合醫療架構，從手術前優化體能、手術中麻醉到術後恢復，全程提供完整的手術麻醉全人照護，目前已是歐美先進國家的標準手術麻醉照護流程。

怡樂適專用智慧照護APP，從手術前丶中丶後給予立即且持續性的關懷。（圖／國泰醫院提供）

根據國泰醫院院內統計，術後加速康復療程可幫助病人減少疼痛感、噁心嘔吐感5成、提早2天正常飲食、提早2到3天下床活動、提早拔除尿管30小時及減少住院天數2.71天，成效顯著，病人反應良好。

此外，為讓病人更充分了解療程及相關衛教，國泰醫院與仁寶電腦共同開發怡樂適療程專用智慧照護App，針對個人化手術期間的衛教資訊、療程內容、康復進度追蹤通通整合在手機上，醫療團隊可從雲端系統即時得知病人問題，再由團隊成員經App適當解答或處置。

為推廣加速康復的醫療整合照護模式，國泰醫院怡樂適團隊和各大醫院相關醫療團隊成立跨領域跨專業的「台灣術後加速康復學會」，並於今天舉辦論壇，邀請新加坡陳篤生醫院、香港瑪麗皇后醫院及國泰醫院醫師群，一齊經驗分享國際術後加速康復療程新趨勢。

論壇中特別針對手術期間止痛控制、營養補充、手術新知、清腸新思考及病人參與等項目提出最新報告，以期造福更多患者。

(中時電子報)