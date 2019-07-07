北市府「戰情室」幕僚、前國民黨立委李嘉進兒子李縉穎今在PTT八卦版PO文，提出許多他搜集到的民調資訊作為佐證，直指高雄市長韓國瑜將在黨內初選勝出，且有很高機率當選總統；但值得關注的是，他也在文內提及自己不希望韓勝選，因此也提供「擋韓」的策略，指導民眾如何在回應民調電話。由於柯文哲也是極有可能參選2020的人選之一，李縉穎雖以自己名義PO文，但更令外界好奇柯本人是否也對選戰局勢有相似評估，或甚至已經把韓當作最強勁對手。

對此，李縉穎剛剛表示，這是他個人意見，但PO文前有向柯文哲報備，柯也表示尊重。

李縉穎在文章開頭開宗明義就說「韓國瑜將在初選勝出，很高機率當選總統。韓國瑜到底強不強？跟各位報告，很強；韓國瑜會不會贏初選？跟各位報告，大勝。」接著他針對國民黨初選遊戲規則，以及數份自己委託朋友做的民調數字作為佐證提出分析。

他指出，國民黨初選採「絕對支持度、互比對比加權制」，根據他在7月3日、4日請朋友委託民調公司做的結果，5人互比支持度依序為韓國瑜31.7％、郭台銘28.7％、朱立倫18％、周錫瑋1.3％、張亞中0.9％，加權15％之後韓的得分是4.755％、郭則是4.305％；黨外互比（三角督局面，納入柯文哲）韓國瑜35.6％、蔡英文28.3％、柯文哲18.3％，加權85％後，韓的得分30.26％，另一組，郭台銘24.9％、蔡英文29.1％、柯文哲14.2％，郭加權後的得分21.165％。因此，整個加權後的支持度，韓國瑜35.015％、郭台銘25.47％，韓大勝郭9.545％。

李縉穎強調，韓粉的團結度、動員力量相較其他候選人，會使得「樣本偏誤」情況更明顯，也就是誰的支持者接電話多、誰的支持者願意聽完整通民調電話，該候選人就可以得到更高的支持度。接著他直接提出，「有什麼辦法可以擋韓？那就是團結『非韓人口』」。

李直言，誰當總統都可以，就是不想韓國瑜，在三角督情勢下，無論國民黨推出韓國瑜、郭台銘來選，基本上3人支持度都呈現韓／郭大於蔡英文、又大於柯文哲的狀況，也就是在正常情況下，郭台銘也能贏蔡英文。因此他認為，對白、綠來說，既然都討厭韓國瑜，不想讓韓當總統，所以，接到電話者，應該「有韓不投、非韓投郭」，反觀民進黨部分人士反串喊出「非韓不投」，「他們在玩火！他們是在保送韓國瑜當總統！」

(中時 )