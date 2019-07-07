天后王菲有兩個女兒，與前夫李亞鵬所生的小女兒李嫣已經13歲，有先天性唇顎裂的她，在爸媽充滿愛的呵護下甩開很可能懺生的自卑心理，長成了喜愛表演、充滿自信的小少女，甫國小畢業的李嫣預計出國念書，在社群網站貼出的生活照屢屢引發話題，而她的神秘交友圈也隨之曝光，包含國際巨星章子怡女兒「小蘋果」以及富二代周巴黎，都是她的閨密，小女生們出手之闊綽，讓人驚訝。

李嫣跟富二代閨密享受卸妝，笑稱兩人同框是「靚女重逢」。(翻攝自微博)

王菲女兒李嫣承繼媽媽風格，長大蛻變成具有自信及個人特色的少女，13歲的她一舉一動都備受關注，私生活也相當受到矚目，而李嫣不畏眾人目光，常分享自己穿著名牌服飾、上高檔餐廳的照片，還在媽媽陪伴下，跟年紀相仿的閨密們享受購物樂趣，消費力驚人，2小時豪噴45萬台幣，足見交往的也是來頭不小的朋友。

果不其然，李嫣的閨密，包含章子怡與汪峰的女兒「小蘋果」，以及大陸新生代名媛「周巴黎」，李嫣最近曬出跟周巴黎的同框照，地點疑似在爸爸李亞鵬的豪宅裡，兩少女裹了浴袍在浴室卸妝，李嫣笑稱照片裡的自己頸部細長「我的脖子是長頸鹿嗎？」，還說這張跟閨密的同框照是「靚女重逢」，作風都比真實年紀要成熟許多，也充滿自信。

(中時電子報)