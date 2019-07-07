修訂《逃犯條例》餘波未了，香港示威者發起7日下午由尖沙咀遊行至高鐵西九龍站。為防出現混亂，警方嚴陣以待，高鐵大堂內中午有大批警員巡邏。警方今早發聲明，指已就該公眾活動發出不反對通知書，預計遊行期間尖沙咀一帶道路非常擠塞，呼籲參與人士以和平理性方式表達意見，遵照在場警員或主辦團體糾察員的指示。

據港媒《東網》報導，警方表示，留意到有人於互聯網及社交媒體上，號召市民採取不同形式的不合作運動，包括挑釁警員或衝擊建築物等違法行為。警方強調市民表達訴求時，必須遵守香港法律和社會秩序。

警方提醒，如發生任何衝擊事件，切記保障自己的人身安全，與激烈示威者保持安全距離或盡快離開現場，讓警方有足夠空間處理。市民如發現有任何可疑人士或物品，應在安全的情況下向警方舉報。

此外，為配合今日的遊行，運輸署將於下午實施一系列特別交通安排，屆時尖沙咀部分道路會暫時封閉，公共交通亦會相應改道。

(中時 )