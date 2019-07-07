台南市一名曾獲優良教師的張姓國小老師，20年來性侵26位學生，教育部長潘文忠今天在臉書表示「非常沈痛」，並呼籲每位教育人員必須堅定挺身守護每個孩子，絕不容許因姑息或包庇，而讓更多孩子受到傷害！

潘文忠說，目前該案件已由台南市教育局督管，經性別平等教育委員會調查屬實，已解聘該名教師，且終身不得聘任為教師，同時也依性別平等教育法展開對相關失職人員的調查，啟動受害學生的輔導機制。

潘文忠表示，就算只是一位不適任教師，也可能會對孩子造成一輩子傷害，這也對絕大多數認真教學的老師們是一種打擊。

潘文忠指出，今年初教育部對《教師法》進行修訂，主管機關更能對狼師、性侵、虐童等不適任教師主動出擊，有法源可明確快速處置、淘汰；近日也同時公告「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」的修訂草案，事件涉及多校時，學校得合組調查小組防止互踢皮球，學校接獲狼師檢舉案時，應交給性別平等教育委員會調查，不得另設調查機制。

潘文忠說，在校園內發生類此憾事，實令人心痛不已！每位教育人員都應發揮專業的道德勇氣，而教育主管機關更是責無旁貸，必須強化落實相關機制與決心。

(中時 )