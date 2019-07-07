立委黃國昌、網紅館長陳之漢日前發起反紅媒運動，桃園市議員詹江村重炮抨擊2人欺騙學生、操弄年輕人，製造對立。他質疑，綠媒「走鐘」更久，怎麼綠媒不也一起關掉？他說，若是要求中天關掉，那民視三立也要關掉，才叫平等。

詹江村說，某綠媒更整天有假新聞，自己就受害過。曾經被斷章取義，指他親口說自己是「黑道議員」，讓他相當傻眼。詹江村也說，為什麼小吃店喜歡看「中天新聞」？就是因為收視率高，老闆愛看。他提到，自己搭飛機出國時，都被逼著看綠媒，「怎麼我就沒收到500元？」

詹也說，館長和其他政治人物直播談話時，都穿很隨性，遇到鴻海董事長郭台銘就穿西裝。他說，這人開口閉口就是錢，還批評自己因為不紅才蹭他。詹江村抨擊，他是要撥亂反正，而且自己看館長直播，發現一面倒幾乎都是幹譙館長。他強調，大家都怕館長，突然出現自己可以修理館長的時候，大家當然覺得很爽。

詹江村又說，支持年輕人熱血、愛國，但是不支持向館長、黃國昌，或者是桃園市議員王浩宇操弄年輕人，製造族群對立。他說，若是要求中天關掉，那民視三立也要關掉，才叫平等。

他說，黃國昌、館長發動反紅媒，一大部分是想操作「反送中」的情緒，卻因為沒有正當性，只好做成反紅媒，搭著那波熱潮想要作秀。

(中時 )