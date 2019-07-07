新北市三重區中正北路193巷路面昨晚7時突然地面下陷，新北市長侯友宜今天上午到場會勘。（譚宇哲翻攝）

新北市三重區中正北路193巷路面昨晚7時突然地面下陷，到晚間10時許更持續崩塌成長3公尺、寬2公尺、深約3公尺的坑洞，由於該處曾在2015年發生上游電鍍廠偷排廢水，導致下水道工人吸入氰化物毒氣中毒死亡，新北市長侯友宜今天上午到場會勘，要求相關局處改善並徹查原因。

新北市水利局調查，道路下陷處有外部水滲入及挾砂情形，疑似是汙水管線損壞導致，至於是否是因管線老舊損壞，或是遭上游重金屬廢水腐蝕，仍待進一步釐清。

水利局局長宋德仁表示，此處在2015年也曾經發生道路塌陷，後來發現是上游電鍍業者偷排廢水，導致汙水管線遭腐蝕，當時已針對遭破壞的汙管內襯加強保護，昨晚已檢視地下管線，發現當年加強的內襯部分已經脫落。

水利局人員已在昨晚調派挖土機開挖，保護外露之民生管線及進行低強度混凝土灌漿，穩定地盤，今天凌晨1時完成第一層混凝土灌漿，今天上午則針對下陷周邊進行地盤改良，並邀集相關管線單位確認周邊民生管線安全無虞。

侯友宜今早親赴現場，指示水利局儘速依計畫改善現場，同時要求環保局徹底清查上游工廠廢水排放情形，如有偷排情形絕不寬貸。

(中時 )