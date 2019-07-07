長榮航空空服員罷工17日落幕，交通部長林佳龍在落幕前曾表示，勞資爭議若持續傷害社會大眾，恐影響未來航權分配，此外交通部近日也證實，星宇航空獲准11條定期航線與2條定期包機航線籌備，外界認為都是使長榮快速解決罷工的因素。星宇航空董事長張國煒昨日終於發言，他強調「有自我格調」，不會趁人之危拿航權，對外界說法也高度懷疑。

從罷工首日算至昨日，長榮共取消1439航班、影響27萬8420人次，營收損失27.8億元。交通部長林佳龍不滿罷工拖延，5日受訪時指出，此次罷工事件不只是公司內部勞資問題，更是已經嚴重影響到一般旅客以及公眾利益，希望儘快處理，讓事情落幕，否則不排除將對航權、航線進行檢討。

林佳龍也強調，未來各航空公司若有較高風險發生罷工，且後續處置不妥當的話，交通部將會對其航線、航權進行檢討。

不只如此，系出同門的星宇航空近日取得航權，包括日本8條定期航線，分別為桃園與沖繩、大阪、福岡、仙台、札幌、函館、名古屋、成田，以及泰國3條定期航線分別為桃園前往曼谷、清邁、普吉島，另也申請了台中-成田、台中-大阪兩條定期包機航線。而除了交通部已經核准的11條航線，也申請了桃園、台中與越南多處城市間的定期航線，相關申請案，正由交通部審核中。

外界認為，林佳龍的態度與星宇取得航線等，都是加速長榮勞資和解的關鍵因素，在罷工期間，曾任長榮航空董事長的張國煒皆未發表看法，他在昨日首度於臉書發表意見，他表示，「若星宇的存在真的像媒體講的可以讓勞資雙方結束這場荒腔走板的罷工，那真的是星宇對社會的第一件貢獻。可是我是高度懷疑中」。

張國煒也說，「星宇不會趁人之危去拿什麼航權，作業辦法也不是這樣玩的，不用瞎起鬨，我們有自己的格調」。

(中時 )