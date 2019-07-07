藝人張家慧日前和家人趕在花火節的尾聲與友人相約到澎湖玩，第二次參加花火節的張家慧提到，因為朋友在澎湖開民宿，這次的行程全部交給朋友安排，自己只在出發前關心一下天氣狀況和小孩需要帶的物品，開玩笑的說：「好希望之後的旅行都能這麼輕鬆！」

從民宿看出去的海景。（圖／周子娛樂提供）

這次的行程除了重頭戲煙火外，還特別安排租遊艇出海去玩，大人們直接從船上跳進海裡游泳，張家慧興奮的分享這也是她第一次在大海裡游泳，笑說原來海水真的這麼鹹！隔天則是安排搭快艇出海欣賞澎湖最著名的玄武岩、登上自然生態物種非常豐富，當地人俗稱「龍蝦島」的無人島參觀！也近距離的賞燕鷗，上千隻的燕鷗在頭上方飛，可以非常清楚的看見燕歐的表情、眼神，張家慧說：「這趟生態之旅不止小朋友覺得驚奇，連大人們也直呼真的是太壯觀了！」

二度造訪花火節的張家慧，這次將旅程交由在澎湖開民宿的朋友安排。（圖／周子娛樂提供）

來到澎湖一行人當然沒錯過海鮮，朋友特地安排了流水席式的海鮮大餐，所有食材都是店家當天捕獲的，簡單料理後就可以吃到海鮮的鮮甜，張家慧說：「這是我第三次來澎湖，還是覺得很新鮮、很好玩，雖然天氣非常熱但我們很幸運，有時陰天太陽也時不時會探頭，偶爾又飄點小雨，所以不至於熱到中暑！很謝謝朋友這次的精心安排！」

(中時電子報)