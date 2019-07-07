真有韓粉遭刺殺？有名網友6日在網路發文，表示他刺殺了名韓粉，不知是否會遭通緝！隨後，該文就遭刪文。不過，該文已引發許多網友撻伐，認為不應該隨便亂發文，要對自己的言論負責。警方則表示，該文假訊息成分高，應是學生惡作劇。
在Dcard的勤益科技大學版，有一名匿名的網友以「在高雄刺殺了一名韓粉」為題，表示「我知道大家都很想這麼做，我剛剛真的把一個韓粉刺到躺在血泊中，不確定是否我會被通緝」！超驚悚貼文，嚇壞一大群網友，不久，該網友也趕緊刪文。
有網友看不下去，發文表示，「剛剛刪文的同學請解釋」，並表示他已備份截圖。該網友砲轟，「這幾年很多無預警的凶殺案，我認為不應該開玩笑，這裡是校版，不是隨便發文就沒事，就算刪了還是有辦法找回來，我希望同學好好解釋，都大學生了該為自己的行為負責任」。
對於該網友的恐嚇言論，據《ETtoday新聞雲》報導，勤益科大表示，該貼文應是假訊息，未來會再加強不應散布網路不實訊息宣導。而台中警方表示，該PO文應是學生惡作劇，假訊息成分高。且事發地點在高雄，應交由高雄警方處理。
文章來源：Dcard的勤益科技大學版
(中時電子報)
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